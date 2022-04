"Überschattet das Spiel": Horror-Verletzung von Fürth-Profi Meyerhöfer macht auch Frankfurt betroffen

Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth droht ein langer Ausfall von Defensivakteur Marco Meyerhöfer. Der 26-Jährige verletzte sich am Samstag beim 0:0 bei Eintracht Frankfurt in der Schlussphase schwer am Bein und musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Sein Gegenspieler Jens Petter sah nach dem direkten Zweikampf emotional extrem mitgenommen aus. In der sonst so lauten WM-Arena von 2006 wurde es auf einmal still. Meyerhöfer schickte von der Trage noch ein kleines Handzeichen, Applaus brandete auf. Eine Diagnose stand zunächst aus. Laut Bericht der Bild besteht Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch. Meyerhöfer ist in ein Frankfurter Krankenhaus eingeliefert worden.

