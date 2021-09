Übles Foul an Top-Talent Elliott schockt Klopp & Co.: FC Liverpool bezahlt Sieg bei Leeds United teuer

Mit einem 3:0 (1:0) bei Leeds United hat der FC Liverpool am vierten Spieltag der Premier League den dritten Sieg eingefahren - wirklich freuen konnte sich über den Erfolg jedoch niemand bei den "Reds". Die Partie wurde von einem üblen Foul von Leeds-Verteidiger Pascal Struijk an Liverpools Top-Talent Harvey Elliott überschattet. Der Niederländer grätschte den 18-Jährigen beim Versuch, den zuvor verlorenen Ball zurückzuerobern um und sorgte für bestürzte Mienen bei allen Beobachtern. Elliott blieb mit einer Verletzung am Fuß liegen, wurde lange behandelt und schließlich auf einer Trage in die Stadionkatakomben gebracht. Struijk sah folgerichtig die Rote Karte.

