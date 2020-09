UEFA-Auszeichnung fix: Chelsea-Legende Didier Drogba erhält Präsidentenpreis 

Drogba soll die Auszeichnung an diesem Donnerstag im Rahmen der Auslosung der Gruppenphase der Champions League entgegennehmen. Dann wird euch Europas Fußballer des Jahres geehrt. 2012 hatte Drogba mit den Blues die Königsklasse gewonnen. Im Finale in der Münchner Allianz Arena gegen den FC Bayern München erzielte er kurz vor Schluss der regulären Spielzeit den Ausgleich - Chelsea gewann anschließend im Elfmeterschießen.

„Die Champions League zu gewinnen, mein Land bei einer WM zu vertreten und Tore zu erzielen – davon konnte ich als Kind nur träumen“, sagte Drogba, der an drei WM-Endrunden teilgenommen hat. „Es gibt so viele Kinder in Entwicklungsländern, die nicht nur das Potenzial haben, Fußballer zu werden, sondern auch Arzt, Lehrer oder Ingenieur. Deshalb ist es so wichtig, unserer Jugend zu helfen, damit sie ihre Träume und Zielen verwirklichen kann.“