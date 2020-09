UEFA-Auszeichnungen: Lewandowski und Neuer in Endauswahl – deutscher Trainer-Sieg sicher

Vier Kategorien, vier Preisträger: am nächsten Donnerstag gibt die UEFA bekannt, wer in der zurückliegenden Saison die besten Spieler und Trainer Europas waren. Auf Spieler-Seite stehen mit Robert Lewandowski und Manuel Neuer zwei Bayern-Profis auf der dreiköpfigen Shortlist. Die erstmals verliehene Trophäe für den besten Coach wird indes sicher in deutsche Hände wandern.