Attacke auf Schiedsrichter? UEFA prüft Bericht über PSG-Vorfall nach Champions League-Aus

PSG war am Mittwochabend trotz des 1:0-Sieges im Hinspiel durch die 1:3-Niederlage in Madrid noch im Achtelfinale ausgeschieden. Berichten spanischer und französischer Medien zufolge sollen der katarische Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi und der brasilianische PSG-Sportdirektor Leonardo danach versucht haben, in die Kabine der Unparteiischen um Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden zu gelangen. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bislang nicht bestätigte Informationen. In Berichten war auch davon die Rede, Al-Khelaifi und Leonardo seien in der Kabine gewesen.