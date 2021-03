UEFA beschließt: Fünf Auswechslungen auch bei der EM erlaubt

Auch bei der EM in diesem Sommer sind fünf Auswechslungen erlaubt. Einen entsprechenden Beschluss, der auch für die Finalrunde der Nations League im Oktober sowie die Playoffs im März 2022 gilt, traf das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch. Die Erweiterung der Wechselregel war in der Corona-Krise vom Weltverband FIFA eingeführt worden und gilt derzeit auch in der Bundesliga und der WM-Qualifikation.

In der Bundesliga sowie in den Top-Ligen in Italien, Spanien und Frankreich sind in dieser Saison ebenfalls fünf Auswechslungen erlaubt. In der englischen Premier League gilt dagegen seit dieser Saison wieder eine Beschränkung auf drei Wechsel, was unter anderen Liverpool-Coach Jürgen Klopp mehrmals scharf kritisiert hatte.