UEFA bestätigt: Bayern-Spiel gegen Atlético Madrid findet wie geplant statt

Nach dem nach dem positiven Corona-Test von Serge Gnabry kann das Champions-League-Duell des FC Bayern München der UEFA zufolge am heutigen Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Atlético Madrid stattfinden. "Das Spiel läuft wie geplant ab", teilte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union (UEFA) der dpa wenige Stunden vor dem Anstoß auf Anfrage mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Die große Vorfreude des FC Bayern auf den Start in die neue Champions-League-Saison war nach dem positiven Corona-Befund bei Gnabry erst einmal verflogen. Erst nach weiteren Tests am Spieltag war für Trainer Hansi Flick klar, wen er für das Duell einplanen kann. Die Tests erfolgten am Mittwochvormittag, danach stand ein Anschwitzen auf dem Programm.

Bereits am Dienstagabend stellte sich die Frage: Haben sich außer Gnabry weitere Stars infiziert? Nur wer negativ getestet ist, darf in den Bus steigen und am Abend in die Allianz Arena fahren. Das Beispiel Gnabry zeigt: Positive Corona-Tests innerhalb der Mannschaft führen nicht zwangsläufig zu Spielabsagen. Stehen mindestens 13 Spieler zur Verfügung (einschließlich mindestens einem Torhüter) muss das Spiel am geplanten Termin ausgetragen werden. Verhindert würde dies allerdings beispielsweise durch die Anordnung einer Quarantäne für die gesamte Mannschaft durch die Behörden. Das kommt in diesem Fall aber nicht infrage.