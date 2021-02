UEFA bestätigt: Gladbach spielt Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City in Budapest

Borussia Mönchengladbach muss in der Champions League ins Ausland ausweichen. Wie die UEFA am Montag bekanntgab, wird das Achtelfinal-Hinspiel des Bundesliga-Klubs gegen Manchester City am 24. Februar in der Puskas Arena in Budapest ausgetragen. Damit reagierten die Verantwortlichen auf die Einreisebeschränkungen, die aufgrund der Mutation des Coronavirus in Großbritannien ausgesprochen wurden.

