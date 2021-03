UEFA bestätigt: Manchester City spielt auch in Budapest gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird sein Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 16. März gegen Manchester City in Budapest bestreiten. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit. Schon das Hinspiel wurde in Budapest gespielt. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel dürften die Chancen der Fohlen im zweiten Duell dieser beiden Teams am 16. März, doch noch die nächste Runde zu erreichen, erheblich gesunken sein.

Noch in der vergangenen Woche hatte Eberl auf Nachfrage des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), erklärt, dass das Rückspiel in Manchester stattfinden könne. "Wir haben eine gute Unterstützung von den Behörden und können nach dem Spiel in Manchester unser Spiel gegen Schalke ganz normal wahrnehmen. Deshalb können wir unser Rückspiel in Manchester stattfinden lassen", erklärte Eberl. Doch jetzt steht die Partie erneut in Budapest an.