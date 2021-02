UEFA bestätigt offiziell: RB Leipzig gegen Liverpool steigt in Budapest

Leipzig. Der SPORTBUZZER hatte es vorab exklusiv berichtet, die UEFA bestätigte es am Sonntagmittag: Das Champions-League-Achtelfinale zwischen RB Leipzig und dem Liverpool FC wird statt in der Messestadt in Budapest stattfinden. Tag und Uhrzeit bleiben gleich. Anpfiff ist demnach am 16. Februar um 21 Uhr in der Puskás-Arena.

