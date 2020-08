UEFA bestätigt Pilot-Projekt und Zahlen: Supercup zwischen Bayern und Sevilla mit Fans im Stadion

Das Final-Turnier der Champions League hat Fans auf der ganzen Welt mit teils spektakulärem Fußball begeistert. Etwas hat jedoch beim Blitz-Wettbewerb in Lissabon gefehlt - nämlich die Fans, die wegen der Coronavirus-Pandemie ausgeschlossen waren. Damit sich das bald wieder ändert, wird der UEFA Supercup zwischen dem Champions-League-Sieger FC Bayern München und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla am 24. September im ungarischen Budapest zu einem Pilot-Projekt mit tausenden von Zuschauern in der Puskás Arena. Das bestätigte die UEFA am Dienstag.