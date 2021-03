UEFA bestätigt: Rückspiel zwischen Liverpool und RB Leipzig auch in Budapest

Hintergrund des neuerlichen Umzugs: die aktuellen Corona-Quarantäne-Regelungen, die in Deutschland, speziell in Sachsen, greifen. Demnach ist das Vereinigte Königreich als Corona-Mutationsgebiet eingestuft. Hätte RB Leipzig in England spielen müssen, hätten sich die Fußballer nach ihrer Rückankunft in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Dadurch wären sie nicht in der Lage gewesen, die Bundesligapartien gegen Eintracht Frankfurt (14. März, 15.30 Uhr) und bei Arminia Bielefeld (19. März, 20.30 Uhr) zu bestreiten.