Dienstag und Mittwoch sind Champions-League-Tage, der Donnerstag gehört der Europa- und der Conference League. So lief es in dieser Saison grundsätzlich ab. Doch vor den Achtelfinal-Hinspielen der Europa League hat der Wettbewerbs-Ausrichter UEFA nun mit den Ansetzungen überrascht. So spielen neben dem FC Porto und Olympique Lyon auch Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt bereits am Mittwochabend (18.45 Uhr/beide RTL+). Doch warum ist das so? Anzeige

Europa League am Mittwoch statt Donnerstag - das steckt hinter der UEFA-Entscheidung

Im Fall von Frankfurt ist die Sache klar: Denn neben Gegner Betis Sevilla befindet sich auch noch Rekordsieger und Lokalrivale FC Sevilla im Wettbewerb. Beide müssen als ungesetzte Teams zunächst ein Heimspiel absolvieren. Da es aus logistischen Gründen nahezu unmöglich wäre, in einer Stadt zwei Spiele innerhalb weniger Stunden parallel auszutragen, entschied sich die UEFA dafür, die Betis-Partie um einen Tag vorzuverlegen.

Wie Frankfurt gegen Betis: Auch das Porto-Spiel gegen Lyon wird vorverlegt

Das gleiche Schicksal ereilte auch den portugiesischen Vizemeister FC Porto. Weil auch der knapp 50 Kilometer entfernte Vorort Braga ein Heimspiel hat (gegen die AS Monaco), wurde auch das Porto-Spiel gegen Lyon vorgezogen. Die Rückspiele in einer Woche finden dann wieder regulär am Donnerstag zu den bekannten Anstoßzeiten um 18.45 Uhr sowie 21 Uhr statt.

Beflügelt durch das jüngste 4:1 bei Hertha BSC am Wochenende in der Bundesliga machte sich der Eintracht-Tross zuversichtlich auf den Weg nach Andalusien. Dort erwartet die Hessen eine schwierige Aufgabe. Denn Betis Sevilla spielt in der spanischen La Liga eine starke Saison und belegt derzeit den fünften Platz. Zudem steht der 1907 gegründete Traditionsverein im Pokalfinale. "Betis ist eine sehr, sehr gute Mannschaft mit sehr guten Fußballern", warnte Frankfurt-Trainer Oliver Glasner vor dem Gegner. Gleichzeitig bekräftigte der Österreicher aber auch das Ziel der Hessen. "Bei allem Respekt, den wir haben, zählt für uns nur das Weiterkommen. Dafür wollen wir die Basis legen." Diesmal an einem Mittwoch ...

