UEFA-Boss Aleksander Ceferin lobt Re-Start der Bundesliga: "Leuchtendes Beispiel"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat positiv auf den Re-Start der Bundesliga reagiert. "Es ist eine großartige Nachricht, dass die deutschen Behörden zugestimmt haben, dass die Bundesliga zurückkehren kann", sagte der Slowene in einer Mitteilung der Europäischen Fußball-Union. Es sei "ein großer und positiver Schritt, um den Menschen wieder Optimismus ins Leben zu bringen". Ceferin weiter: "Er ist das Ergebnis eines konstruktiven Dialogs und einer sorgfältigen Planung zwischen den Fußballbehörden und Politikern, und ich bin zuversichtlich, dass Deutschland uns allen ein leuchtendes Beispiel dafür geben wird, wie wir den Fußball - mit all seiner Aufregung, Emotion und Unberechenbarkeit - wieder in unser Leben zurückbringen können.​"

Die Politik hatte am Mittwoch grünes Licht für eine Fortsetzung des Bundesliga-Spielbetriebs ab der zweiten Mai-Hälfte gegeben. Die DFL hatte daraufhin am Donnerstag verkündet, dass die Saison am 16. Mai wieder fortgesetzt wird. Die Bundesliga ist damit die erste Top-Liga in Europa, die ihre Saison nach der durch die Corona-Krise bedingten Pause wieder fortsetzt. In allen anderen Topligen wie der Premier League, Serie A oder der La Liga ruht der Spielbetrieb weiterhin aufgrund der Folgen der Krise.

