UEFA-Boss Ceferin kontert Super-League-Pläne knallhart: EM-Sperre für Kroos, Havertz & Co.?

Mit deutlichen Ansagen hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf die in der Nacht zum Montag von zwölf europäischen Topklubs initiierten Pläne zu einer europäischen Super League reagiert und das "von Geldgier getriebene" Vorhaben als ein "Spucken ins Gesicht" bezeichnet. Der Verbandsboss nannte die "zynischen" Pläne "Unsinn" und betonte, dass sich alle nicht an den Plänen beteiligten Klubs, Personen und Gremien dem Vorhaben "in Einigkeit" entgegenstellen werden. Dazu zähle auch die FIFA mit Präsident Gianni Infantino.

