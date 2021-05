UEFA-Boss Ceferin für Final-Four-Turnier in Champions League: "Könnte großartig sein"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich für die Einführung eines Finalturniers der besten vier Teams in der Champions League ausgesprochen. "Das könnte großartig sein. Und effizient mit Blick auf die Einnahmen, wenn es richtig gemacht wird", sagte der 53 Jahre alte Chef der Europäischen Fußball-Union der französischen Sport-Tageszeitung L'Équipe. "Wir diskutieren es, aber es ist noch nichts entschieden."

Anzeige

Im Gegensatz zum bisherigen Modus mit Halbfinals mit Hin- und Rückspielen könnte das Final Four ab der Saison 2024/25 an einem Ort stattfinden. Dies könnte ein "fantastisches Event" mit einer Woche Fußball sein, sagte Ceferin zu den Vorteilen. Allerdings würden die Klubs damit Heimspiele verlieren und durch die geringere Zahl an Spielen gäbe es weniger TV-Übertragungen. Mit Blick auf eine mögliche Entscheidung gibt es keine "Dringlichkeit", wie Ceferin sagte. Ein Beschluss könnte auch erst in einem Jahr fallen.