Vor Blitzturnieren: UEFA prüft Prämien für Europacup-Wettbewerbe - Weniger Geld für FC Bayern, RB Leipzig & Co?

Der FC Bayern München und RB Leipzig müssen möglicherweise mit Kürzungen ihrer Champions-League-Prämien rechnen. Wie die UEFA vor dem Blitzturnier der Königsklasse vom 12. bis 23. August mitteilte, steht die Ausschüttung der Preisgelder weiter auf dem Prüfstand. "Es wurde keine endgültige Bewertung vorgenommen, und wir erwarten nur begrenzte Auswirkungen auf die Verteilung für die Klubs“, hieß es von der Europäischen Fußball-Union.

Da die Spiele in Viertel- und Halbfinale nur in einem K.o.-Spiel in Lissabon statt mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, erwartet die UEFA möglicherweise auch geringere Einnahmen durch ihre Vertragspartner. Gleiches gilt für die Teilnehmer des Finalturniers der Europa League in Nordrhein-Westfalen, das Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg noch erreichen können.