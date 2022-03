Achtelfinale mit Mourinho, Götze und Co: So geht es jetzt in der Conference League weiter

Auch wenn keine deutsche Mannschaft mehr im Turnier ist, so sind sehr wohl noch deutsche Spieler mit dabei. Bei PSV Eindhoven stehen mit Weltmeister Mario Götze , Linksverteidiger Philipp Max und dem zum Saisonende scheidenden Trainer Roger Schmidt gleich drei Deutsche unter Vertrag. Der ehemalige Schalke-Keeper Markus Schubert sowie Linksverteidiger Maximilian Wittek spielen bei Vitesse Arnheim. Letztgenannter, der in Deutschland für 1860 München und Greuther Fürth die Schuhe schnürte, wird das Hinspiel gegen die Roma jedoch aufgrund einer Gelbsperre verpassen. Der dritte Linksverteidiger im Bunde ist Noah Katterbach . Der Ex-Kölner läuft für den FC Basel auf. Innenverteidiger Jordan Torunarigha ist aktuell von Hertha BSC an Gent ausgeliehen und somit auch noch im Rennen.

Betrachtet man rein die Marktwerte der Kader laut transfermarkt.de, so lauten die Favoriten Leicester City (513,80 Millionen Euro) und AS Rom (390,65 Millionen Euro). Zur Einordnung: Underdog FK Bodø/Glimt hat einen Gesamtmarktwert von 15,85 Millionen Euro. Dass Geld allein jedoch keine Erfolgsgarantie bietet, zeigt das Gruppen-Aus von Tottenham. Die Mannschaft um Superstar Harry Kane kommt auf einen kumulierten Marktwert von 580,25 Millionen Euro. Dennoch musste man sich in der Gruppe hinter Stade Rennes und Vitesse Arnheim mit Platz drei zufrieden geben.

Wie geht es weiter?

Nach dem Achtelfinale stehen für die verbliebenen acht Mannschaften am 07. April sowie am 14. April die Viertelfinalpartien an. Die beiden Halbfinalspiele finden am 28. April und am 05. Mai statt. Die beiden Finalisten treffen sich am 25. Mai im Air Albania Stadium in der albanischen Hauptstadt Tirana zum Endspiel um den ersten Sieg der UEFA Conference League.