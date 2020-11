Bericht: UEFA dementiert Russland-Überlegungen - Austragung der EM 2021 wie geplant in 12 Ländern

Nun also doch: Die Europameisterschaft 2021 soll offenbar wie geplant in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen werden. Entgegen aufgekommener Spekulationen bestätigte die UEFA dies am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur SID. "Die Bemühungen der UEFA konzentrieren sich derzeit auf die Planung eines Turniers in allen zwölf Spielorten mit Fans", erklärte der Verband auf entsprechende Anfrage. Demnach soll es aktuell keine Überlegungen geben, "irgendeinen Austragungsort zu ändern." Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie erklärte der Verband, es sei "derzeit zu früh, um zu sagen, ob es bei den Spielen im Juni und Juli Einschränkungen für die Fans oder bei der Austragung geben wird." Anzeige

Zuvor hatte die französische Zeitung Le Parisien unter Berufung auf eigene Quellen über UEFA-Pläne berichtet, wonach die Europameisterschaft 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur in einem Land ausgetragen werden könnte. Laut des Berichts wäre dies Russland. Geplant ist die EM in zwölf Ländern - darunter auch in Deutschland. Gespielt werden soll neben München unter anderem in Budapest und London.