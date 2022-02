UEFA verkündet Gazprom-Aus: Auch EM 2024 in Deutschland betroffen

Das von der UEFA am Montag bekanntgegebene Ende der Zusammenarbeit mit dem russischen Energiekonzern Gazprom als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine betrifft auch die deutsche Heim-Europameisterschaft 2024. Das machte der europäische Verband in seinem kurzen Statement dazu deutlich. "Die Entscheidung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und umfasst alle bestehenden Vereinbarungen, einschließlich der UEFA Champions League, der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe und der UEFA Euro 2024", stellte der Verband via Twitter klar. Die EM 2024 ist seit der WM 2006 das erste große internationale Fußballturnier, das nach Deutschland vergeben wurde, und nach 1988 die zweite EM, die hierzulande ausgetragen werden soll.

