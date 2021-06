Bericht: UEFA drohte England mit Verlegung des EM-Finals nach Ungarn – Ausnahmeregelung gefordert

Trotz der rapiden Ausbreitung der hochansteckenden Deltavariante dürfen beim Finale der Europameisterschaft am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Doch offenbar gab es in den vergangenen Tagen Probleme mit den Quarantäne-Bestimmungen in Großbritannien. Daher soll der europäische Fußballverband UEFA laut Times über eine Verlegung des EM-Endspiels nachgedacht haben.

Für Einreisende gibt es in England weiter große Hürden. In den meisten Fällen ist eine zehntägige Quarantäne notwendig. Vor der Einreise ist in jedem Fall ein negativer Test notwendig, außerdem müssen am zweiten und achten Tag nach der Einreise PCR-Tests gemacht werden. Ausnahmen für Geimpfte gibt es bislang nicht. Und das sorgte wohl bei der UEFA für Gedankenspiele.