Elf statt zwölf nach UEFA-Entscheidung: Das sind die EM-Städte 2021

Die Frage nach den EM-Spielorten im kommenden Sommer ist geklärt. Am Freitag gab die UEFA endgültig bekannt, in welchen Städten das Turnier stattfinden soll. Neben neun fixen Austragungsorten gab es zuletzt mit München, Bilbao und Dublin drei Wackelkandidaten. Jetzt ist klar: Der europäische Fußballverband nimmt leichte Änderungen im Plan vor - und hält weiter am deutschen Standort fest. Der SPORTBUZZER stellt die fixen EM-Orte vor. Anzeige London, Glasgow, Amsterdam, Kopenhagen, Budapest, Bukarest, St. Petersburg, Baku und Rom gaben bereits vor wenigen Wochen grünes Licht für eine Fan-Zulassung bei der EM. Der Münchner Partnergastgeber Ungarn will in Budapest sogar Spiele vor vollen Rängen ermöglichen, der englische Verband FA hofft auf mehr Zuschauer für die Partien der K.o.-Runde im Londoner Wembley-Stadion. Das Wembley-Stadion bietet 90.000 Sitzplätze. "Wir hoffen, dass wir eine Kapazität von 50 Prozent für diese Spiele haben können, aber das ist nicht unsere Entscheidung, sondern das entscheiden die Behörden."

Bilbao und Dublin nicht mehr mit dabei Veränderungen im EM-Spielplan gibt es nur wenige. Die in Dublin geplanten Partien (Polen - Slowakei, Schweden - Slowakei und Schweden - Polen) finden nun in St. Petersburg statt. Die russische Metropole war bereits zuvor mit drei Gruppenspielen und einem Viertelfinale Mit-Gastgeber der EM. In St. Petersburg soll es nach Angaben der Organisatoren eine Stadion-Auslastung von 50 Prozent geben. Das Viertelfinale geht aber nicht zusätzlich nach Russland - die UEFA setzt dabei statt Dublin und St. Petersburg auf eine weitere Partie in London. Zudem gehört Bilbao nicht mehr zu den Austragungsorten. Vier Partien hätten im Stadion San Mamés ausgetragen werden sollen (Spanien-Schweden, Spanien-Polen und Slowakei - Spanien sowie ein Achtelfinale). Die Spiele der La Furia Roja sowie das Match nach der Gruppenphase plant die UEFA nun in Sevilla. Dublin und auch Bilbao konnten nicht garantieren, dass Zuschauer zu den Spielen kommen dürfen.