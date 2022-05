Vor Europa-League-Finale zwischen Frankfurt und den Rangers: UEFA warnt vor Ticketkauf auf Sekundärmarkt

Vor dem Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers am kommenden Mittwoch in Sevilla hat die Europäische Fußball-Union die Fans vor einem Ticketkauf auf dem Sekundärmarkt gewarnt. Der Verkauf der Eintrittskarten werde ausschließlich von der UEFA durchgeführt, teilte der Kontinentalverband am Donnerstag mit. Alle Tickets, die von Dritten im Internet zum Verkauf angeboten werden, würden daher gegen die Ticketbedingungen verstoßen. Dies gelte auch für die Endspiele in der Champions League und Conference League.

Anzeige