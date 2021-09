UEFA-Exekutivkomitee: Frauen-EM-Teilnehmer erhalten 2022 das doppelte Start-Geld

Das UEFA-Exekutivkomitee hat auf seiner Sitzung im moldauischen Chisinau eine Verdoppelung der finanziellen Ausschüttungen an die Teilnehmer der Frauen-Europameisterschaft 2022 in England beschlossen. Wie der Europaverband dazu am Donnerstag weiter mitteilte, wurde zudem ein neues Verteilungsmodell verabschiedet.

