UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga-Vorsprung auf Italiens Serie A wächst

Nach dem 3. Spieltag in der Champions League und Europa League ist der Vorsprung Deutschlands auf Italien in der UEFA-Fünfjahreswertung merklich gewachsen. Der Verband hat am Freitag eine neue Liste veröffentlicht, auf der die Bundesliga-Klubs mit 62,355 Punkten weiterhin den dritten Platz belegen. Die Italiener liegen mit 61,225 Punkten jetzt 1,13 Zähler dahinter. Zuvor hatte der Vorsprung Deutschlands nur 0,987 Punkte betragen.