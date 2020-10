UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga fällt auf Rang vier zurück – keine Folgen für Europapokal-Plätze

Die Bundesliga ist nicht mehr Dritter in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Mit Saisonbeginn hat der Verband eine neue Rangliste herausgegeben. Darin ist das deutsche Fußball-Oberhaus mit 61.141 Punkten nur noch Vierter hinter Italien (62.010). Hintergrund der neuen Ordnung ist, dass die Punkte aus der Saison 2015/16 turnusmäßig gestrichen wurden. Die deutschen Klubs hatten da 16.428 Punkte erwirtschaftet – deutlich mehr als die Italiener, die nur 11.500 Zähler einfuhren.

Auf die Verteilung der Europapokal-Plätze hat der Rückschlag für die Bundesliga aber keinen Einfluss. Deutschland hat weiter vier feste Champions-League-Plätze, zwei direkte Plätze in der Europa League und einen Platz in der Qualifikation. In der vergangenen Saison schnitt die Bundesliga übrigens deutlich besser ab als die italienische Serie A: Angeführt durch den Champions-League-Sieg des FC Bayern und den Halbfinal-Einzug von RB Leipzig sammelten die Klubs 18.714 Zähler – Italien hingegen nur 14.928.