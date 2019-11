Fünfjahreswertung der UEFA: Siege von Frankfurt, FC Bayern und Co. festigen Rang drei

Die Bundesliga-Klubs haben in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union UEFA den dritten Rang gefestigt. Durch die Siege des FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad (6:0) und Bayer Leverkusen bei Lok Moskau (2:0) sowie das vorzeitige Weiterkommen von RB Leipzig (2:2 gegen Benfica Lissabon) in der Champions League und die drei Auswärts-Erfolge von Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg in der Europa League wurde der Vorsprung auf die viertplatzierten Italiener auf 1,988 Punkte ausgebaut. Einzig der BVB verlor sein Spiel in der Champions League mit 1:3 gegen den FC Barcelona.

Deutschland kommt nach dem vorletzten Spieltag der Gruppenphase in beiden europäischen Wettbewerben auf insgesamt 65,355 Zähler. Angeführt wird das Ranking unverändert von Spanien (93,426 Punkte) vor England (82,033). Durch diese Wertung wird die Zahl der Europacup-Starter jeder Liga für die kommende Spielzeit ermittelt. Die Top-4-Nationen stellen je vier Teams in der Königsklasse und bis zu drei Teams in der Europa League. Frankreich auf Platz fünf hat sich mit 53,582 Punkten noch weiter von den Top-4-Rängen entfernt.

Sieg von Frankfurt in London überrascht

Besonders der Sieg von Eintracht Frankfurt beim FC Arsenal war überraschend. Matchwinner beim 2:1-Erfolg in der Europa League war Offensivmann Daichi Kamada. Mit dem Doppelpack in der 55. und 64. Minute war der Japaner quasi allein dafür verantwortlich, dass die Eintracht weiter Chancen auf das Weiterkommen hat. "Er hat sich ein Extra-Lob verdient", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter früh und erleichtert. "Nach dem Sieg haben wir wieder alles in der Hand, um weiter zu kommen."