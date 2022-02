Kommentar zum Gazprom-Sponsoring: Die UEFA muss endlich Farbe bekennen

Die Bereitschaft zu Sanktionen scheint dort zu enden, wo es für einen selbst so richtig schmerzhaft wird. Das ist in der Politik – zumindest noch – der Fall. Das lässt sich bislang aber auch bei der UEFA beobachten. Natürlich ist es löblich, dass die Europäische Fußball-Union sich am Freitag dazu entschied, St. Petersburg die Austragung des diesjährigen Champions-League-Endspiels zu entziehen. Doch ganz ehrlich: Gab es angesichts der russischen Invasion in der Ukraine wirklich die Möglichkeit, am vorherigen Status Quo festzuhalten? Nein.

