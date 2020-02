Ex-Arsenal-Trainer Arsène Wenger lobt UEFA nach Urteil zu Manchester City: "Regeln müssen respektiert werden"

Trainer-Legende Arsène Wenger hat nach dem Europacup-Ausschluss von Manchester City das harte Durchgreifen der UEFA gelobt. „Die Regeln sind wie sie sind und müssen respektiert werden. Wer dabei erwischt wird, das zu umgehen, muss dafür bestraft werden“, sagte der ehemalige Manager des FC Arsenal aus der englischen Premier League am Rande der Laureus World Sports Awards in Berlin: „Wenn bewiesen wird, dass das mit Absicht gemacht wurde, muss das eben bestraft werden.“

Ex-Profi Ruud Gullit hätte Verständnis für Guardiola-Abschied

Manchester City war am Freitag von der UEFA sanktioniert worden, weil der Klub zwischen 2012 und 2016 Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht haben soll. Neben der Sperre für die Europapokal-Wettbewerbe 2020/2021 und 2021/2022 müssen die Citizens eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Laut den UEFA-Regeln für das sogenannte Financial Fairplay dürfen Klubs, die in den Europapokal-Wettbewerben starten, nicht mehr ausgeben als sie einnehmen. Der aus Abu Dhabi alimentierte Verein hat allerdings bereits angekündigt, vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas zu ziehen, um das UEFA-Urteil anzufechten.