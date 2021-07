UEFA benennt Top-Elf der EM: Fünf Italiener dabei - Torschützenkönig Cristiano Ronaldo fehlt

Fünf Spieler des neuen Titelträgers Italien und drei Profis von Final-Verlierer England sind Teil des "Teams des Turniers" bei der seit Sonntag beendeten Europameisterschaft. Torhüter und Endspiel-Held Gianluigi Donnarumma als Spieler des Turniers wurde von der Europäischen Fußball-Union am Dienstag genauso in die Elf berufen wie die beiden Verteidiger Leonardo Bonucci und Leonardo Spinazzola sowie Mittelfeldmann Jorginho und Angreifer Federico Chiesa. Für England sind die beiden Abwehrspieler Kyle Walker und Harry Maguire sowie Stürmer Raheem Sterling in der von der UEFA zusammengestellten Mannschaft vertreten.

