Bericht: Das sind die UEFA-Pläne für die Europapokal-Qualifikation bei Saisonabbruch der Ligen

In der Bundesliga soll nach Plänen der Deutschen Fußball Liga möglichst ab Mitte Mai wieder gespielt werden, in Frankreich und Holland ist die Saison hingegen abgebrochen. Und auch in weiteren europäischen Top-Ligen ist unklar, ob die aktuelle Spielzeit noch ein Ende finden kann. Auch die UEFA stellt das vor Probleme: Zwar ist noch nicht einmal klar, wie die aktuelle Europapokal-Saison zu Ende gebracht werden soll. Trotzdem stellt sich auch bereits die Frage, welche Teams in der kommenden Saison an Champions League und Europa League teilnehmen werden. Und wie die Sport Bild berichtet, hat der europäische Verband bereits mehrere Modelle in der Planung.

Ein UEFA-Modell: Teams aus der aktuellen Saison könnten nochmal antreten

In Holland hat der Verband KNVB zunächst Tabellenführer Ajax Amsterdam als Champions-Teilnehmer festgelegt, obwohl AZ Alkmaar punktgleich ist und beide Duelle gewonnen hat. Das Pokalfinale zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Utrecht wurde ebenfalls abgesagt, dort wäre eigentlich ein Teilnehmer für die Europa League ermittelt worden.

Plan der UEFA ist nun dem Bericht zufolge, in den nationalen Ligen anhand der Tabelle vor dem Abbruch zu werten. In der Bundesliga wären damit nach aktuellem Stand beispielsweise der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach als die ersten vier Teams für die Champions League qualifiziert. Bayer Leverkusen und der FC Schalke als Fünfter und Sechster würden in der Europa League mitspielen. Als Alternative werde zudem darüber nachgedacht, die Teams aus der aktuellen Europapokal-Saison noch einmal antreten zu lassen.

