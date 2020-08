UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: Kein erneutes Finalturnier in der Champions League

Ein erneutes Finalturnier in der Champions League wird es nicht geben - zumindest, wenn es nach UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geht. Der Slowene deutete an, dass das Blitzturnier in Lissabon ein Einzelfall bleiben solle. "Dieses Turnier mag interessant sein. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der Zukunft durchführen können. Dafür ist im Kalender kein Platz", sagte der 52-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Lissabon.