Bericht: UEFA plant Mega-Reform - Champions League künftig wohl ohne Landesmeister

Der europäische Fußballverband UEFA arbeitet an einer grundlegenden Reform der internationalen Wettbewerbe . Am 17. Mai stellt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin den 55 Mitgliedsverbänden die neue Struktur vor, die 2024 eingeführt werden soll und laut mehrerer Medienberichte weitreichende Veränderungen mit sich brächte.

Künftig gebe es - sollte die Reform verabschiedet werden - nach Angaben der Bild dann drei aufeinander aufbauende europäische Ligen mit insgesamt 128 teilnehmenden Mannschaften. Brisant: Von den 32 Mannschaften in der "League 1" (entspräche der Champions League) sollen die 24 besten Mannschaften automatisch für die nächste Saison qualifiziert sein. Weil zusätzlich auch vier Aufsteiger aus der "League 2" (entspräche der Europa League) qualifiziert wären, blieben nur vier Plätze, die über die nationalen Ligen verteilt werden. Eine Meisterschaft wäre damit in vielen Ligen nicht mehr wie gewohnt die Garantie dafür, im höchsten internationalen Wettbewerb spielen zu dürfen.

"Wir wurden mit einem konkreten Projekt konfrontiert, das die UEFA in Kooperation mit einer kleinen Gruppe von reichen und mächtigen europäischen Klubs erstellt hat und das die europäischen Klub-Wettbewerbe nach 2024 in einer Weise reformieren würde, die nationale Wettbewerbe zerstören und die sportliche wie finanzielle Stabilität einer großen Mehrheit der Mannschaften in Europa gefährden würde", bilanzierte Spaniens Liga-Präsident Javier Tebas im Rahmen eines Meetings mit den UEFA-Bossen gegenüber der New York Times.