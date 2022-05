UEFA-Reform für Champions League und Co.: Fan-Organisation warnt eindringlich vor Folgen

Die Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) hat in einem öffentlichen Brief vor Folgen der Reform der europäischen Wettbewerbe gewarnt. "Am Ende wird Ihre Entscheidung das Spiel für eine ganze Generation prägen, mit Auswirkungen auf jede Liga, jeden Klub, jeden Spieler und Fan in Europa", heißt es in dem Schreiben an die Klub-Vereinigung ECA vom Montag, das von zahlreichen Fan-Gruppierungen unterschrieben ist.

