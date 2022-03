UEFA-Regeländerung "scheiße": Was Leverkusen-Keeper Hradecky an der Pleite in Bergamo besonders stört

Die Leverkusener wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten: Anerkennend klatschten die Bayer-Fußballer mit ihrem Keeper Lukas Hradecky nach einem mitreißenden Spiel ab. In einem packenden Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo hat sich Bayer Leverkusen mit 2:3 (1:2) geschlagen geben müssen , aber noch alle Chancen auf die nächste Runde. Eben auch dank Schlussmann Lukas Hradecky, der mit zahlreichen Paraden glänzte und dafür sorgte, dass Bayer Bergamo am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) nur mit einem Tor Rückstand als Hypothek in der BayArena empfängt. Und der beste Leverkusener war nach Abpfiff leicht angesäuert. Nicht nur wegen der zu leichten Gegentore, sondern auch wegen der von der UEFA vor der Saison abgeschafften Auswärtstorregel.

Aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel zählen in der Fremde erzielte Tore bei einem Unentschieden nach Hin- und Rückspiel nicht mehr doppelt. Ein 1:0-Sieg reicht Bayer am nächsten Donnerstag daher erstmal nur zur Verlängerung - genau wie jeder andere Erfolg über 90 Minuten mit einem Ein-Tor-Vorsprung. Ein Ärgernis für den Leverkusen-Schlussmann: "Das ist ein bisschen scheiße", brummte der Finne wegen der UEFA-Entscheidung und fügte an: "Aber es reicht, dass wir zuhause gewinnen. Und alleine das macht uns schon Mut."

Im Rückspiel muss Leverkusen nun dafür sorgen, das Spiel mehr zu kontrollieren. "Ein wilder Ritt" sei das Hinspiel in Bergamo gewesen, betonte Bayer-Coach Gerardo Seoane: "Ein Wechselbad der Gefühle." Seine Mannschaft ging an einem furiosen Fußballabend durch Charles Aránguiz schon in der elften Minute in Führung. Mit zwei Toren in weniger als 120 Sekunden drehten die Gastgeber am Donnerstag aber die Partie: Der ukrainische Nationalspieler Ruslan Malinowski (23.) und Luis Muriel (25.) trafen für Bergamo. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Matchwinner Muriel noch seinen zweiten Treffer nach (49.). "Atlanta hat nie nachgelassen", betonte Seoane. In eine Druckphase Bergamos hinein sorgte Moussa Diaby mit seinem Anschlusstor (63.) für eine ordentliche Ausgangsposition der Rheinländer. "Es ist alles offen. Es wird wieder eine enge Kiste", betonte der Bayer-Coach. Ohne Auswärtstorregel noch ein bisschen mehr ...