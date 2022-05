UEFA gibt bekannt: Nations League ohne Russland - Klubs dürfen nicht an Champions League und Co. teilnehmen

Der russische Ausschluss aus den Wettbewerben der UEFA dauert auch in der kommenden Saison an. Wie die UEFA am Montag mitteilte, hat das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes beschlossen, dass die russische Mannschaft nicht an der im Juni beginnenden Nations League teilnehmen darf. In der Gruppe 2 der Nations League werde Russland hinter den Gegnern Albanien, Island und Israel automatisch auf Rang vier gewertet, hieß es. Auch für die UEFA-Klubwettbewerbe bleiben russische Teams gesperrt. Damit finden etwa Champions League, Europa League und Conference League auch in der neuen Saison ohne Mannschaften aus Russland statt. Anzeige

Betroffen von der Entscheidung sind auch alle Wettbewerbe bei den Frauen. Das bedeutet unter anderem, dass Russland nicht an der EM-Endrunde im Juli in England teilnehmen wird. In die Gruppe C wird laut UEFA-Mitteilung Portugal aufrücken, das Russland in den Play-offs besiegt hatte. Auch aus der Qualifikation für die Frauen-WM 2023 bleibt Russland ausgeschlossen.