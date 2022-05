UEFA-Präsident Ceferin über Sanktionen gegen Russland: "Der Fußball ist zweifellos der Verlierer"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat die Bedeutung der Sanktionen gegen russische Spieler und Klubs nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hervorgehoben. Der Dachverband ergreife "beispiellose" Maßnahmen und wolle einen Beitrag leisten, sagte Ceferin (54) am Mittwoch während des Kongresses der Europäischen Fußball-Union in Wien. Der Fußball sei "nicht der Gewinner", wenn der Verband mit seiner Tradition der politischen Neutralität breche.

Die UEFA hatte russische Klubs aus allen Wettbewerben ausgeschlossen, den russischen Verband RFU aber nicht suspendiert. Die RFU-Delegation in Wien wurde von Generalsekretär Alexander Alajew angeführt. Die ukrainische Delegation war per Videokonferenz zugeschaltet. "Es ist verfrüht, darüber zu sprechen", sagte Ceferin während der Pressekonferenz am Mittag angesprochen auf die mögliche Suspendierung der RFU. "Ich würde nichts ausschließen, aber ich würde auch nicht sagen, dass es in Zukunft passieren wird. Wir hoffen, dass dieser Wahnsinn so schnell es geht endet."