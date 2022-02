UEFA kündigt weitere Sitzungen zum Krieg gegen die Ukraine an - Russischer Geldgeber Gazprom im Fokus 

Die Europäische Fußball-Union UEFA wird sich zeitnah mit weiteren Konsequenzen aus der russischen Invasion in die Ukraine beschäftigen. Dabei rückt verstärkt auch die Rolle des umstrittenen russischen Geldgebers Gazprom in den Fokus. "Weitere Treffen des Exekutivkomitees der UEFA werden in Kürze abgehalten, um sich mit zusätzlichen Angelegenheiten zu beschäftigen", teilte die UEFA am Samstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die englische Zeitung The Times berichtet, dass die UEFA am Freitagabend im Prozess gewesen sei, den Vertrag mit Gazprom zu beenden.

