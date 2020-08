UEFA will Supercup als "Pilotspiel" für Partie mit Zuschauern nutzen - Länderspiele im September zu früh 

Die Europäische Fußball Union UEFA will den Supercup am 24. September als "Pilotspiel" für die Zulassung einiger Zuschauer nutzen. Die Partie zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League soll in diesem Jahr in Budapest stattfinden. Bei einer Videokonferenz der 55 UEFA-Mitgliedsverbände am Mittwoch wurde aber grundsätzlich die "Notwendigkeit strenger Hygiene- und Sanitärmaßnahmen" betont, "um die Gesundheit aller bei einem Spiel anwesenden Personen zu gewährleisten, bevor die Fans zurückkehren dürfen".