Der erste europäische Titel der Saison wird am Mittwoch (21 Uhr) vergeben: Champions-League-Sieger FC Chelsea trifft auf den Europa-League-Sieger FC Villarreal im Kampf um den UEFA Supercup. Ausgetragen wird die Partie im nordirischen Belfast - die Elf von Trainer Thomas Tuchel aus London hat also eine recht kurze Anfahrt. Vor 13.000 zugelassenen Zuschauern im Windsor Park tritt der Verein, bei dem die deutschen Legionäre Kai Havertz und Timo Werner spielen, insgesamt zum fünften Mal im Supercup an. Einzig und allein die Premiere des Wettbewerbs 1998 konnten die Engländer dabei gewinnen. Für Villarreal war der Triumph in der Europa-League, als sie Manchester United im Elfmeterschießen schlugen , der erste große Vereinstitel und stehen zum ersten Mal im Endspiel um den Titel.

Beide Trainer wollen mit einem Erfolg in die Saison 2021/22 starten. In die Vorfreude auf das Duell am Mittwoch mischt sich bei Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel eine gehörige Portion Respekt vor dem Gegner aus der spanischen La Liga: "Was gibt es Schöneres, als die Saison mit einem europäischen Finale zu beginnen! Ich habe großen Respekt vor Villarreal und Unai Emery. Wir werden aber alles tun, um den Pokal zu holen". Auch Unai Emery, "Mr. Europa League", will im Supercup die starke vergangene Saison krönen: "Ich möchte den Superpokal gewinnen, weil ich ihn bisher noch nicht gewonnen habe. Ich habe an zwei teilgenommen und beide verloren. Es wäre ein toller Abschluss für die letzte Saison. Wir könnten noch einmal Geschichte schreiben und vor der neuen Saison etwas Wunderbares erreichen", so Emery, der gleichzeitig klarmachte, wem er im Duell mit den "Blues" die Favoritenrolle einräumt: "Der Superpokal wird zeigen, wozu wir in der Lage sind – gegen eine Spitzenmannschaft wie Chelsea, die für mich beste Mannschaft der Welt".