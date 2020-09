Über dieses Spiel spricht Fußball-Europa - und das nicht nur, weil es um einen Titel geht: Der FC Bayern München trifft im UEFA-Supercup am Donnerstagabend (21 Uhr) im Corona-Risikogebiet Budapest auf den FC Sevilla - und das trotz der hohen Fallzahlen der ungarischen Hauptstadt in der Puskás Arena vor Fans. Das 67.000 Zuschauer fassende Stadion in Budapest soll nach Wünschen der UEFA zu 30 Prozent gefüllt sein. Dafür, dass der europäische Fußballverband trotz der Corona-Krise in Ungarn am Fan-Konzept festhält, gab es in den vergangenen Tagen viel Kritik, vor allem aus der Politik.