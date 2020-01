Liverpool dominiert Team des Jahres 2019 der UEFA – Lewandowski einziger Spieler aus der Bundesliga

Die UEFA hat am Mittwoch ihr offizielles Team des Jahres 2019 veröffentlicht - nachdem User auf der Plattform uefa.com rund einen Monat ihre Stimmen abgeben konnten. Insgesamt zwei Millionen Menschen nahmen an der Abstimmung teil. Das Ergebnis: Die beste Mannschaft Europas wird dominiert von Spielern des Champions-League-Siegers FC Liverpool , der auch in der Premier League auf dem besten Weg ist, nach 30 Jahren mal wieder Englischer Meister zu werden.

Insgesamt fünf Stars aus der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp haben es in die illustre Auswahl geschafft, darunter Europas Fußballer des Jahres Virgil van Dijk. Aus der Bundesliga ist mit Robert Lewandowski nur ein Spieler dabei. Am Bayern-Star war allerdings praktisch kein Vorbeikommen: der Pole schoss beispielsweise in seinen bisherigen fünf Champions-League-Spielen unfassbare zehn Tore, zeigte auch in der Bundesliga überragende Leistungen. Wer ist außerdem dabei? Der SPORTBUZZER zeigt das gesamte UEFA-Team des Jahres.