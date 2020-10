Bericht über Finanzlücke: UEFA schüttet 470 Millionen Euro weniger an Klubs aus – Bundesliga betroffen

Nächster Dämpfer für die deutschen Klubs in der Corona-Krise: Zumindest die Europapokal-Teilnehmer der vergangenen Saison müssen nämlich auf viel Geld verzichten, wie die Bild berichtet. Demnach schüttet der europäische Fußballverband UEFA wegen eigener Mindereinnahmen in diesem Jahr deutlich weniger Geld aus den TV-Einnahmen an die Teilnehmer der Champions League und Europa League aus. So soll etwa Champions-League-Sieger FC Bayern München 5 Millionen Euro weniger als erwartet aus der letzten Teil-Zahlung der TV-Gelder für die vergangene Saison bekommen.