UEFA U21-EM 2019 in Italien: Tickets, Termine, Spielorte - alle Infos im Überblick

Die U21-Fußball-Europameisterschaft findet 2019 in Italien statt. Alle zwölf Teilnehmer stehen bereits fest. Wann wird gespielt? Wo wird gespielt? Wo gibt es Tickets? Hier erfährst du alles was du wissen musst. Wie kann ich die UEFA U21-EM 2019 live im TV oder im Livestream sehen?

Wann findet die U21-EM 2019 in Italien statt? Das Wichtigste gleich vorweg: Wann startet die U21-EM? Das Eröffnungsspiel ist der 16. Juni

Das Endspiel ist der 30. Juni

In der Gruppenphase treten zunächst sechs Gruppen gegeneinander an. Danach wird nach dem K.-O.-System entschieden. Wer wann gegeneinander antritt und in welchen Gruppen die Nationalmannschaften sind, findest du in unserem Artikel über den Spielplan der U21-Fußball-Europameisterschaft. Alle Infos zum Spielplan der U21-Fußball-Europameisterschaft findest du hier

Wer ist bei der U-21-EM 2019 dabei? Alle Nationen im Überblick Insgesamt treten 12 Nationalmannschaften bei der U-21-EM 2019 in Italien gegeneinander an. Hier sind alle Nationalmannschaften, die sich im Vorfeld für die Europameisterschaft der U21-Jährigen qualifiziert haben:

· Belgien · Dänemark · Deutschland · England · Frankreich · Italien · Kroatien · Österreich · Polen · Rumänien · Serbien · Spanien

Das ist der EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft Jonathan Tah, Maximilian Eggestein, Mahmoud Dahoud und Alexander Nübel stehen im finalen EM-Kader der U21-Nationalmannschaft. ©

Wie laufen die Qualifikationen für die U21-EM ab? 54 Mannschaften stehen sich in den Qualifikationen für die U21-EM gegenüber. Sie treten in neun Gruppen à sechs Mannschaften in jeweils Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Gewinner aus den neun Gruppen qualifizieren sich automatisch für die Endrunde. Die vier Gruppenzweiten müssen gegen den jeweils Gruppenersten, -dritten, -vierten und –fünften ihrer Gruppe in die Play-offs. Die Sieger der Play-offs ziehen zusammen mit den neun Gruppensiegern und Gastgeber Italien in die Endrunde ein.

Warum ist San Marino als Gastgeber nicht automatisch dabei? Der Gastgeber zieht also automatisch in die Endrunde ein. Italien ist doch aber nicht der einzige Gastgeber? Was ist mit San Marino? Warum muss San Marino also in die Qualifikationsrunde, Italien aber nicht? Das geht auf eine Vereinbarung mit der UEFA während der Übergabe der Bewerbungsunterlagen für die U21-EM zurück. In der Qualifikation scheiterte die Mannschaft mit null Punkten und einem Torschussverhältnis von 1:29 Toren in der Gruppe 1. Darum ist San Marino auch als Co-Gastgeber nicht automatisch mit dabei.

U21-Trainer Stefan Kuntz startet mit Deutschland am Montag ins Turnier. © dpa

U21-EM 2019 Spielorte: In welchen Stadien wird gespielt? Insgesamt wurden neun Stadien als Austragungsorte für die U21-EM 2019 ausgewählt: · Stadio Renato Dall'Ara, Bologna (38.962 Zuschauer) · Stadio Città del Tricolore, Reggio Emilia (26.584 Zuschauer) · Stadio Dino Manuzzi, Cesena (23.860 Zuschauer) · Stadio Nereo Rocco, Trieste (32.304 Zuschauer) · Stadio Friuli, Udine (25.132 Zuschauer) · San Marino Stadion, Serravalle (7.000 Zuschauer)

Wo gibt es Tickets für die UEFA-U21-Europameisterschaft? Wo kann ich Tickets zur UEFA U21-EM in Italien kaufen und welche Tickets gibt es überhaupt? Die Tickets sind in zwei Kategorien aufgeteilt: Ticket-Kategorie 1 Für Plätze mit dem besten Blick auf beide Seiten des Stadions. Preis für Erwachsene: 8 Euro Preis für U21: 5 Euro Ticket-Kategorie 2 Für Plätze hinter den Toren. Preis für Erwachsene: 5 Euro Preis für U21: 3 Euro Für mehr Infos: Hier gibt es die Tickets zur UEFA-U21-Europameisterschaft 2019

