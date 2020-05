Wegen EM 2021: UEFA verlegt Sitzung des Exekutivkomitees - Neuer Termin Mitte Juni

Die Europäische Fußball-Union hat ihre für Ende Mai geplante Sitzung des Exekutivkomitees am Montag auf den 17. Juni verschoben. Auch weil bei "einigen wenigen Austragungsorten" der auf den nächsten Sommer verschobenen Europameisterschaft noch nicht alle Fragen geklärt seien, hieß es in der Verbandsmitteilung. Die Euro 2020 war wegen der Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr verschoben worden und soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in zwölf Ländern stattfinden.