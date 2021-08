UEFA-Wahl: Lewandowski trotz Torrekord nicht auf Shortlist, Tuchel mit Chance auf Trainer-Titel

41 Tore in der Bundesliga, fünf Treffer in der Champions League und drei Treffer für Polen trotz Vorrunden-Aus bei der EM 2021: Weltfußballer Robert Lewandowski war auch in der vergangenen Saison seinem Ruf als Tormaschine gerecht geworden. In der Liga brach er mit seinen Treffern sogar den legendären Torrekord von Bayern-Legende Gerd Müller. Trotzdem findet sich der 32-Jährige überraschend nicht auf der Shortlist zur Wahl des Fußballer des Jahres in Europa der UEFA wieder. Lewandowski wurde vom europäischen Verband nicht in die Top drei gewählt und kann seinen Titel damit nicht verteidigen. Auch die beiden Superstards Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (ehemals FC Barcelona, jetzt bei Paris Saint-Germain) stehen nicht zur Auswahl. Gewählt werden die Kandidaten von den 24 Nationalmannschafts-Trainern der diesjährigen EM, den 80 Trainern, die in der letzten Saison in der Champions oder Europa League an der Seitenlinie standen sowie 55 ausgewählten Journalisten.

