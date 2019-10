Er ist erst 14 Jahre alt, aber seine Leistungsdaten sprechen schon vor der Partie Inter Mailand gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (16 Uhr) in der UEFA Youth League in San Giovanni eine ganz klare Sprache. Youssouffa Moukoko ist das größte fußballerische Versprechen von Borussia Dortmund.

Nur, damit wir mal drüber gesprochen haben: In der A-Junioren-Bundesliga West kommt Moukoko, ein gebürtiger Kameruner, in dieser Saison acht Spielen auf 15 Tore und drei Assists. Dazu kommt eine Startelf-Quote von 100 Prozent und eine Tor-Beteiligungsquote von 66 Prozent (Alle Werte: Transfermarkt.de). Dass der Mittelstürmer in den ersten zwei Spielen der UEFA Youth League gegen den FC Barcelona (2:1) und bei Slavia Prag (0:1) noch ohne Tor-Beteiligung ist, mutet fast unglaublich an.