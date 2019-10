UEFA Youth League: RB Leipzig unterliegt Olympique Lyon 1:3

Leipzig. Auch im vierten Pfichtspiel hintereinander bleibt die U19 der Roten Bullen ohne Erfolg. Die 1:3-Niederlage gegen Olympique Lyon ist gleichzeitig die zweite Niederlage im zweiten Auftritt in der UEFA Youth League. Dabei versuchte es RB mit allen Mitteln. Ralf Rangnick, Helmut Groß (Mentor von Rangnick) und Frieder Schrof waren am Cottaweg zugegen. Wie die drei mit der seit Sommer stark veränderten Spielweise bei RB zurecht kommen, ist nicht dokumentiert.

Tatsächlich hatte das Team von Trainer Alexander Blessin größtenteils Ballbesitz. Mitunter lief der Ball sicher in den eigenen Reihen, der Zeitpunkt schnell in die Spitze zu spielen wurde dann aber oftmals verpasst. Chancen auf beiden Seiten waren Mangelware. Aus dem Nichts dann die Führung der Gäste in der 31. Minute. Nach einem Ballverlust von RB in der gegnerischen Hälfte schaltete Lyon schnell um. Aus kurzer Distanz hatte RB-Torhüter Tim Schreiber keine Chance. Nur acht Minuten dann der umjubelte Ausgleich. Dieses Mal verlor der Gast den Ball unnötig. Noah Jean Holm schob den Ball sicher durch die Beine des gegnerischen Keepers zum verdienten Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit kein anderes Bild. RB hatte mehr Ballbesitz, Lyon schoss die Tore. Per Strafstoß (51.) nach einem Foul des Leipziger Außenverteidigers Malik Talabidi gingen die Franzosen wieder in Führung (1:2). Es dauerte bis zur 80 Minute bis RB erneut gefährlich wurde. Das Risiko wurde aber nicht belohnt. In der Nachspielzeit (90.+2.) fiel das 1:3. Am Samstag im U19 Juniorenpokal (11:00) ist nun der VfB Stuttgart am Cottaweg zu Gast. Nicht auszumalen, wenn es tatsächlich die fünfte Niederlage im fünften Pflichtsspiel geben sollte.