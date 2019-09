UEFA Youth League: RB Leipzigs U19 reist ersatzgeschwächt nach Lissabon

Leipzig. Wie für die Profis beginnt am Dienstag mit dem Spiel bei Benfica Lissabon auch für die U19 das Abenteuer Europa. Um 16 Uhr deutscher Zeit ist Anpfiff in der Jugendakademie der Portugiesen. RB-Trainer Alexander Blessin hat sich für den Auftakt in der Youth League einen Plan zurechtgelegt, „Grundsätzlich gehen wir in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Wir haben den Gegner analysiert und wissen, wie schwer die Aufgabe wird. Benfica ist seit Jahrzehnten einer der Top-Ausbildungsclubs in Europa. Wir müssen vor allem mutig sein. Wenn es uns dann auch noch gelingen sollte, unsere Stärken auszuspielen, sollten wir nicht chancenlos sein", gibt der Coach die Richtung vor.