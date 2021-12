UEFA zeichnet DFB aus: Ehrung für "Förderung von Inklusion und Vielfalt"

Die drei Preisträger - neben dem DFB noch Khalida Popal und Juan Mata - hätten alle "herausragende Führungsqualitäten bei der Schaffung eines offeneren, vielfältigeren und zugänglicheren Fußballs bewiesen und sind ein starkes Beispiel, dem man in der Saison 2020/21 und darüber hinaus folgen kann", hieß es in einer UEFA-Mitteilung vom Mittwoch. Die Ehrung erfolgt bei der Auslosung der UEFA Nations League am Donnerstag.